Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta yarın başlıyor, Fenerbahçe-Kayseri maçı ertelendi

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta yarın başlıyor, Fenerbahçe-Kayseri maçı ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe arsaVev-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol maçı, sarı-lacivertlilerin UEFA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi; bazı maçlar TFF YouTube'dan canlı yayımlanacak.
?Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe arsaVev-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol maçı, sarı-lacivertlilerin yarın yapacağı UEFA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Beşiktaş-Hakkarigücüspor, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor ve Safi MCL Bentonit Ünyespor-Bakırköy maçları TFF YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
12.00 1207 Antalyaspor-Sultanbeyligücü (Zeytinköy 3 Nolu Saha)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha)
13.00 Yüksekovaspor-Galatasaray (Şemdinli İlçe)
13.00 Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Şile İlçe)
14.00 Beşiktaş-Hakkarigücüspor (Fulya Hakkı Yeten)
14.00 Safi MCL Bentonit Ünyespor-Bakırköy Kadın Futbol (Ünye İlçe)
14.00 Haymanaspor-Giresun Sanayispor (Haymana İlçe)
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