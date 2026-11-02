Kadın Futbol Süper Ligi\'nde Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 9. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Kadir Özcan Tesisleri'nde 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş puanını 20'ye, Trabzonspor 19'a çıkarırken Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis de mücadeleyi statta takip etti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta takımlar skor üretmeyi başaramadı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20, Trabzonspor ise 19'a çıkardı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis de maçı statta izledi.
Kaynak: AA
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