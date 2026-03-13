Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu

Lüksemburg Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Daniel Santos'un kadın futbolculara uygunsuz mesajlar attığı iddia edilmişti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Lüksemburg Futbol Federasyonu (FLF), kadın milli takımının teknik direktörü Daniel Santos'un görevine son verildiğini duyurdu. Gerekçe olarak Santos'un, takımda yer alan bazı oyunculara uygunsuz mesajlar gönderdiği ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

FEDERASYONDAN DETAYLI AÇIKLAMA

Federasyondan yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik direktörün davranışlarıyla ilgili çeşitli şikayetler geldikten sonra bu önlemin alındığı belirtildi. Duyuruda, "11 Mart 2026 tarihinde FLF Yönetim Kurulu, dikkatine sunulan ciddi hususların ardından, kadın milli takımının teknik direktörü Sayın Daniel Santos ile imzalanan sözleşmeyi derhal feshetme kararı almıştır" denildi ve birçok oyuncunun yönetime, teknik direktörün uygunsuz mesajlar gönderdiğini bildirdiği ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

"GÖREVİNDEN DERHAL UZAKLAŞTIRILDI"

"Bu iddialar dikkatimize sunulur sunulmaz, ilgili oyuncuları korumak ve spor ortamının bütünlüğünü muhafaza etmek için gecikmeden harekete geçtik. Toplanan tanıklıklar ve oyuncuların açıkça ifade ettiği güven kaybı, daha fazla iş birliğini imkansız hale getirdi. Sonuç olarak, teknik direktör derhal görevinden uzaklaştırıldı."

"ONURU ZEDELEYEN DAVRANIŞLAR"

"FLF, tüm oyuncular ve spor camiasının tüm üyeleri için güvenli, saygılı ve profesyonel bir ortam sağlama konusundaki mutlak bağlılığını yinelemektedir. Federasyon, onuru zedeleyen davranışların hiçbir koşulda hoş görülemeyeceğini vurgulamakta ve ilgili oyuncuları desteklemeye devam edecektir."