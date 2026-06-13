Kadın Goalball Takımı Yarı Finale Yükseldi

GOALBALL Dünya Şampiyonası'nda Kadın Goalball Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya 'yı penaltılar sonucunda 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESFED) Başkanı Ayhan Yıldırım ve sporcular sevinç gözyaşı döktüler.

Çin'in Hangzhou kentinde devam eden Goalball Dünya Şampiyonası'nda Kadın Goalball Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya'yı penaltılarda 7-6 yenerek yarı final biletini kaptı. Karşılaşmanın ardından Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESFED) Başkanı Ayhan Yıldırım ile takım kaptanı Sevda Altunoluk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AYHAN YILDIRIM: FİNALDE BÜYÜK KUPAYI ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

GESFED Başkanı Ayhan Yıldırım, mücadelenin çok zorlu geçtiğini belirterek millilerin ortaya koyduğu emeğin karşılığını aldığını ifade etti. Yıldırım, "Yarı finaldeyiz, çok şükür. Çok zorlu bir maçtı. Bunun bir benzerini daha önce Portekiz'de yaşamıştık. Yine çeyrek finalde maç altın gole gitmiş, Sevda Altunoluk'un attığı altın golle kazanmıştık. Bu karşılaşmada da altın gol bölümünde skor değişmedi, gol gelmedi ve mücadele penaltılara gitti. Allah'ıma şükürler olsun; sporcularımızın verdiği emek, bizim verdiğimiz emek karşılığını buldu. İnşallah bundan sonra da yarı final ve ardından finalde büyük kupayı ülkemize kazandıracağız" diye konuştu.

SEVDA ALTUNOLUK: BİR TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ, BİR KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEYİ BAŞARDIK

Takım olarak büyük bir mücadele örneği sergilediklerini söyleyen kaptan Sevda Altunoluk ise, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; bu benim artık dördüncü altın gol maçım. İkisini kazandım, ikisini kaybettim. Sonuna kadar mücadele ettik. Evet, benim bu turnuvadaki ilk maçım olsa da tüm yüreğimle takım arkadaşlarımın yanındaydım. Heyecanlıydı çünkü Brezilya güçlü bir takım. Ama biz burada bir bütün olmayı başardık, bir takım olmayı başardık. Bir Türk'ün gücünü, bir kadının gücünü göstermeyi başardık. Sıra Çin'de. İnşallah o maçı da alıp finalde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Şampiyon olacak güç de bizde var, inanç da bizde var. Takımımı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Federasyonumuza, Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.