Kadın Golbol Takımımız Bronz Madalya Kazandı

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında karşılaştığı ABD'yi 5-2 yenerek bronz madalya kazandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük maçında ABD ile mücadele etti.
ABD'yi 5-2'lik skorla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
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