Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

15.03.2022 10:12
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Bolu'da kampa giren Kadın Güreş Milli Takımı, günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Bolu'da kampa giren Kadın Güreş Milli Takımı, günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde aralarında dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar ile 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Elvira Kamaloğlu'nun da bulunduğu 18 milli sporcu, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kahraman, AA muhabirine, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Bolu'da 9 Mart'ta kampa girdik ve 28 Mart'a kadar devam edecek. 28 Mart'ta Budapeşte'ye Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.

23 yaş altı kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olduklarını anımsatan Kahraman, "Avrupa şampiyonluğu ilk defa, tarihi bir başarı. Bütün yaş gruplarında şampiyonluğumuz yoktu. Bu şampiyonlukla kapıyı araladık. Bundan sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı bekliyorum. Bu, bizim için büyük moral oldu." ifadelerini kullandı.

"Takım halinde Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz"

Yasemin Adar'ın da Budapeşte'deki organizasyonda mindere çıkacağını aktaran Kahraman, "Mücadele edecek olmasından dolayı biz de mutluyuz. Sakatlık geçirdi ve iki dizinden ameliyat oldu. Şu anda durumu gayet iyi. Beşinci Avrupa şampiyonluğu için gidiyor. Takım halinde Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, bu yıl yoğun bir programın kendilerini beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2022 yılı bizim için çok yoğun. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Akdeniz Oyunları var. Ondan sonra Büyükler Dünya Şampiyonası var. 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası var, İslami Dayanışma Oyunları var. Bizim için çok yoğun geçecek. 23 yaş altı kızlarımız büyüklerde de madalya alma kapasitesinde, onlardan beklentilerimiz çok. Bu bayrağı taşıyabileceklerini göstermiş oldular. Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten güzel maçlar vardı. Genç kızlarımız gerçekten savaştı. Canlarını dişlerine takarak aslanlar gibi savaştılar."

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

YORUMLAR
500
Milli sporcu Ormanoğlu, Avrupa Şampiyonu oldu Milli sporcu Ormanoğlu, Avrupa Şampiyonu oldu U23 Güreş milli takımından tarihi başarı U23 Güreş milli takımından tarihi başarı

Macaristan, Milli, Güreş, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
10:09 Konut satışları şubat ayında %20,1 arttı!
10:05 Boşandığı kadını sokak ortasında döven adam, önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!
10:00 Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile 2 ay sonra evleneceğini duyurdu!
09:57 Zelenski'nin danışmanı savaşın biteceği tarihi işaret etti: Rus ordusunun kaynakları azaldı, savaş mayıs ayı başında sona erer
09:47 Çorum'da camiye girdi, namaz kılarken ısıtıcıyı açtı! Bıraktığı not herkesi duygulandırdı
09:42 Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi!
09:41 Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı, yatı da İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 10:35:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement