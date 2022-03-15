Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Bolu'da kampa giren Kadın Güreş Milli Takımı, günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde aralarında dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar ile 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Elvira Kamaloğlu'nun da bulunduğu 18 milli sporcu, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kahraman, AA muhabirine, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Bolu'da 9 Mart'ta kampa girdik ve 28 Mart'a kadar devam edecek. 28 Mart'ta Budapeşte'ye Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.

23 yaş altı kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olduklarını anımsatan Kahraman, "Avrupa şampiyonluğu ilk defa, tarihi bir başarı. Bütün yaş gruplarında şampiyonluğumuz yoktu. Bu şampiyonlukla kapıyı araladık. Bundan sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı bekliyorum. Bu, bizim için büyük moral oldu." ifadelerini kullandı.

"Takım halinde Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz"

Yasemin Adar'ın da Budapeşte'deki organizasyonda mindere çıkacağını aktaran Kahraman, "Mücadele edecek olmasından dolayı biz de mutluyuz. Sakatlık geçirdi ve iki dizinden ameliyat oldu. Şu anda durumu gayet iyi. Beşinci Avrupa şampiyonluğu için gidiyor. Takım halinde Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, bu yıl yoğun bir programın kendilerini beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2022 yılı bizim için çok yoğun. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Akdeniz Oyunları var. Ondan sonra Büyükler Dünya Şampiyonası var. 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası var, İslami Dayanışma Oyunları var. Bizim için çok yoğun geçecek. 23 yaş altı kızlarımız büyüklerde de madalya alma kapasitesinde, onlardan beklentilerimiz çok. Bu bayrağı taşıyabileceklerini göstermiş oldular. Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten güzel maçlar vardı. Genç kızlarımız gerçekten savaştı. Canlarını dişlerine takarak aslanlar gibi savaştılar."