Kadın Güreşi TİESF Faaliyetlerinde

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), faaliyet alanları arasına kadın güreşi branşının eklendiğini duyurdu.

TİESF'nin açıklamasında, kadın gücünün dünyaya gösterilmek istendiği belirtilerek, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası faaliyetlerde yer alacak sporcu havuzunu oluşturmak adına büyükler, 17 yaş altı ve 15 yaş altı kategorilerinde ön talep toplama sürecinin başladığı ifade edildi.

Federasyonun internet sitesinde ilan edilen şartlara sahip sporcu adaylarının, "tiesf.org.tr" adresindeki formu doldurarak başvuru yapabileceği paylaşıldı.