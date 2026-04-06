Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
06.04.2026 21:42
TFF 3. Lig'de oynanan Bursaspor-Mardin 1969 karşılaşmasında yaşanan bir pozisyonda konuk ekibin formasını giyen bir futbolcu taç çizgisinin üstünden topa müdahale etmek isterken yaptığı müdahale sonucu hem rakibini hem de yan hakem Esra Arıkboğa'yı yere düşürdü. Mardin 1969 Sporlu futbolcunun pozisyonun ardından hiçbir şey olmamış gibi davranıp oyun alanına geri dönmesi futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

TFF 3. Lig’de şampiyonluk heyecanı tam gaz yaşanmaya devam ederken, Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanan müsabakada sahalarda ender görülen, hem trajikomik hem de tepki çeken bir olay yaşandı. Maçın önüne geçen pozisyonda, konuk ekip oyuncusunun yaptığı sert müdahale tribünleri ve ekran başındakileri hayrete düşürdü.

KADIN YAN HAKEM VE RAKİP OYUNCUYU YERE SERDİ

Karşılaşmanın bir pozisyonunda taç çizgisi üzerinde topa müdahale etmek isteyen Mardin 1969 Sporlu futbolcu, kontrolsüz bir hamle yaptı. Hızını alamayan oyuncu, sadece rakibini değil, pozisyonu yakından takip eden yan hakem Esra Arıkboğa’yı da adeta biçerek yere düşürdü. Sert çarpışmanın etkisiyle hem futbolcu hem de Arıkboğa kendilerini bir anda yerde buldu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SAHAYA GERİ DÖNDÜ

Olayın asıl şaşırtıcı ve tepki toplayan kısmı ise pozisyonun hemen ardından yaşandı. Hem rakibinin hem de bir kadın hakemin sert bir şekilde yere kapaklanmasına neden olan Mardinsporlu futbolcu, ne bir özür diledi ne de hakemin durumunu kontrol etti. Pozisyon sonrası hiçbir şey yaşanmamış gibi arkasını dönüp oyun alanına koşan futbolcunun bu tavrı, futbolseverler tarafından büyük bir şaşkınlık ve centilmenlik dışı hareket olarak yorumlandı.

Son Dakika Spor Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • 153246 153246:
    hayvan her zaman her yerde hayvandır 12 1 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Kardeşim mardinspor'dan bahsediyorsun farkındasın değil mi mardinspor.. Van spor amed 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
