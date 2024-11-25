Kadın Hakemlerden Önemli Mesaj - Son Dakika
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Kadın Hakemlerden Önemli Mesaj

Kadın Hakemlerden Önemli Mesaj

Bilecik'te 3 kadın hakem, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir futbol maçı yönetti.

25.11.2024 09:46
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Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti.

Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitra spor ile Ertuğrulspor arasında oynanan U16 müsabakasında Beyza Nur Uysal orta hakem, Gaye Avcı ile İsmihan Sülük ise yardımcı hakem olarak görev aldı.

Ertuğrulspor'un 2-1 galibiyetiyle sona eren maçta, "Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma" yazılı pankart açıldı.

Yaklaşık 1,5 yıldır hakemlik yapan 25 yaşındaki Gaye Avcı, gazetecilere, böyle bir gün nedeniyle arkadaşlarıyla sahada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kadınların, yaşamın her alanında bulunması gerektiğini vurgulayan Avcı, şunları bildirdi:

"Kadınların 'Biz de burada varız' diyebilmeleri çok özel ve güzel bir duygu. Bildiğim kadarıyla Bilecik'te ilk defa 3 kadın olarak maça çıkıyoruz. Onun dışında hepimiz faal olarak diğer maçlarda görev alıyoruz. Futbol biraz hararetli bir spor ama sahaya çıktığımızda taraftarın bize karşı hoşgörülü olduğunu görüyoruz."

Avcı, futbolun erkek sporu olarak bilindiğini, bu algıyı kırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Futbolun pek çok alanında boy gösterdiklerini anlatan Avcı, "Kadın futbolcularımız, hakemlerimiz var. Aslında kadınlar da bu sporun içinde. Hatta arkadaşlarımız erkeklerden de başarılı olabiliyorlar. Bence futbol herkesin sporu ve kadınla erkeği bir araya getiren önemli etkenlerden biri." dedi.

Uysal ve Sülük de kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için atılacak her adımı desteklediklerini belirterek, kendilerini karşılaşmada görevlendiren Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.

Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız ise Avcı, Uysal ve Sülük'ün müsabakalarda uzun süredir görev aldıklarını kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizen Yaldız, "Kadınlarımızın neler yapabileceklerini göstermek ve şiddetin önlenebileceğini anlatmak istiyoruz. Aslında kadın ve erkek ayrımı söz konusu değil. Biz de İl Hakem Kurulu olarak böyle bir organizasyona imza atalım istedik. Onlardan beklentimiz de var. İnşallah daha üst yerlerde olacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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