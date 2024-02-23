Kadın Judo Ümit Milli Takımı, 2024 için çalışmalara başladı

Kastamonu'da yılın ilk kampına başlayan Kadın Judo Ümit Milli Takımı, 2024 yılında da yeni madalyalar için çalışmalarına devam ediyor.
Kadın Judo Ümit Milli Takımı'nın Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 15 Şubat'ta başlayan kampı, teknik direktör Selahattin Unay ve antrenör Yasin Doğan sorumluluğunda sürüyor.
Antalya'da 2-3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası için hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren milli takım, yılın ilk turnuvasından güzel sonuçlarla ayrılmayı hedefliyor.
Geçen yıl katıldığı turnuvalarda bireysel olarak 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz kazanan Ümit Milli Takım, takım halinde de bir birincilik, 6 da üçüncülük elde etti.
"En iyilerle dünya ve Avrupa şampiyonasına katılacağız"
Antrenör Yasin Doğan, AA muhabirine, hazırlıkların çok iyi şekilde devam ettiğini söyledi.
Çalışmaların sürdüğünü belirten Doğan, "Kampta 32 sporcumuz var. Çalışmalarımıza sabah ve akşam antrenmanlarıyla devam ediyoruz. Kampta Türkiye'deki müsabakalarda ilk 4'e giren sporcularımız var. En iyi takımı kurmak için çalışıyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonası öncesinde katılacağımız müsabakalarda en iyi performansı ortaya koyan sporcuları belirleyeceğiz. En iyilerle dünya ve Avrupa şampiyonasına katılacağız." dedi.
Bu yıl katılacakları turnuvalar hakkında bilgi veren Doğan, "İlk olarak mart ayında Antalya'da 2024 Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'na katılacağız. Daha sonra Çekya ve Almanya'da turnuvalar var. Haziran sonunda Avrupa Şampiyonası, eylül sonunda da Türkmenistan'da dünya şampiyonası var." diye konuştu.
Sporcularından ümitli olduğunu dile getiren Doğan, "Milli takımımız 2017'den beri dünya ve Avrupa şampiyonalarında vitrindeki yerini aldı. Ümit Milli Takımı'mız 2023 yılında Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyon oldu. Başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Alttan gelen sporcularımız çok iyi. Onların da aynı dereceleri yapacağına inanıyoruz. Çocuklarımız çok istekli ve heyecanlı. Bu yıl da güzel şeyler olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Kadın Judo Ümit Milli Takımı, 2024 için çalışmalara başladı - Son Dakika
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