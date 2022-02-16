Kadın Milli Futbol Takımları'na sponsor desteği

Nihat Özdemir: Kadın futbolu için farkındalık oluşturacak bir anlaşma yaptık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadın Milli Futbol Takımları'na ana sponsor olan DHL Express Türkiye ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk imza törenine; TFF Başkanı Nihat Özdemir, DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın A Milli Takım oyuncuları ile davetliler katıldı.

NİHAT ÖZDEMİR: KADIN FUTBOLU İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURACAK BİR ANLAŞMA YAPTIKTFF Başkanı Nihat Özdemir'ın DHL Express Türkiye ile çok özel bir anlaşma imzaladıklarını belirttiği törendeki konuşması şöyle: "Kadın futbolumuzda farkındalık oluşturacak, çok önemli bir sponsorluk anlaşması için birlikteyiz. TFF olarak, güçlü ekonomik yapının, sahadaki performansla birleşerek, milli takımlarımızı uluslararası rekabette üst düzeye taşıyacağının bilinciyle, global markalarla güçlerimizi birleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir iş ortağımızın daha aramıza katılmasının gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 220'yi aşkın ülke ve bölgede faaliyet gösteren, gerçekten dünyanın lojistik lideri DHL, Kadın A Milli Takımımızın da yeni sponsoru oluyor. Kendilerine sponsor ailemize hoş geldiniz diyor, Federasyonumuzu tercih etmeleri ve Kadın Milli Takımımızı destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ülkemizde 40 yıldır hizmet veren, Türkiye'de bu sektörün ilki olan DHL'in; tutku, ekip çalışması ve başarma ruhunun, sporcularımıza önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Sektörünün en büyük ve en saygın kuruluşlarından birisi olan DHL, spor ve sanat alanlarında önemli sponsorluklara imza atarak, bu alanda fark yaratan, bu farklılıkla köklü ve global bir marka olduğu şüphesizdir. Artık tüm güçleriyle Kadın Milli Takımımızın başarısına destek verecekler.Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları başarılarıyla öne çıkmıştır. Bugün kadınlarımız futbolda da büyük gelişim içerisindedir. Kadın futbolunda; gerek Milli Takımlar, gerekse liglerde, 2 yıl önce başlattığımız yeni yapılanma sonucunda, Kadın Millilerimiz kısa sürede büyük bir ivme kazanmıştır. Bugün Dünya Kupası elemelerinde grubunda iyi bir derece elde etmek için mücadele eder hale gelmiştir. Sizlere, hepimizi umutlandıran, geçen yılki tabloyu hatırlatmak isterim. Kadın A Millilerimiz, 2021 yılında aralarında Almanya ve Portekiz gibi güçlü rakiplerle oynadığı, 5'i resmi 4'ü özel toplam 9 maçta, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı. FIFA sıralamasında 4 basamak yükselerek yılı 65. sırada tamamladı. Bugün baktığımızda, gerçekten, kaybederken de kazanan, her geçen gün gelişen bir takımımız var. Kadınlarımızın bu gelişimi, sponsorlarımızın da dikkatini çekmiş ve Kadın A Milli Takımımız sponsorların ilgi odağı olmuştur.Türk futboluna büyük değer katan sponsorlarımızın bu yoğun alakası, ilgisi, Federasyonumuza olan güveni göstermektedir ve bu da bizleri mutlu etmektedir. İnşallah Kadın Milli Takımımız da, bu desteklerle birlikte, önümüzdeki süreçte, göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacağından hiç şüphemiz olmadığı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, Millilerimize, 23 Şubat Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacakları Sırbistan maçında başarılar diliyorum. Buradan, İzmirli futbolseverlerimizi de milli maçımıza davet ediyor, kadınlarımızın yanında olmaları çağrısında bulunuyorum. Sözlerime son verirken; bu anlaşmanın Milli Takımlarımıza şans getireceğine inanıyor, kadın futbolu ve DHL'in iş birliğinin uzun yıllar sürmesini ve hayırlı olmasını diliyorum. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."MUSTAFA TONGUÇ: KADIN MİLLİ TAKIMLARIMIZA DESTEK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZDHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç ise, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "DHL Express Ailesi olarak ekip çalışması, bütünlük, güven ve iş birliğine çok kıymet veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımımızla da öncü bir şirketiz. Bu kavramların bizim sektörümüzdeki kadar önemli olduğu bir başka alan da elbette spor… Erkeklerin ağırlıkta olduğu lojistik sektöründe; DHL4Her gibi kadınları destekleyen programlar yürüten ve Türkiye'de Kadınlar İçin En İyi İş Yeri seçilmiş bir şirket olarak, bugün TFF Kadın Milli Takımları Ana Sponsoru olduğumuzu açıklamaktan gurur duyuyorum. Biz DHL Express Türkiye olarak ülkemizin başarılarını uluslararası alanda duyurmaya çok önem veriyoruz. Bunun için farklı spor dallarını sponsorluklarımızla destekliyoruz. Şimdi de kadın futbolcularımızın başarılarına katkı sağlayacak olmaktan çok mutluyuz."

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, sponsorluk anlaşmasına ilişkin imzaları attı. İmza töreni karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.