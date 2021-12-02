Üye Girişi
Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı - Son Dakika

Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı

02.12.2021 13:20
Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı

Merkezi ABD'de bulunan Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Başkanı ve CEO'su Steve Simon, yaptığı basın açıklamasında Çinli kadın tenisçi Peng Shuai'nin özgürlüğü için endişelerini dile getirdi.

Merkezi ABD'de bulunan Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Başkanı ve CEO'su Steve Simon, yaptığı basın açıklamasında Çinli kadın tenisçi Peng Shuai'nin özgürlüğü için endişelerini dile getirdi. Simon, Hong Kong dahil Çin'de yapılması planlanan tüm turnuvaların askıya alındığını duyurdu.

WTA Başkanı Steve Simon yaptığı açıklamada, "Peng'in nerede olduğunu bildiğimiz halde, onun özgür, güvende ve sansüre, zorlamaya ve gözdağına maruz kalmadığına dair ciddi şüphelerim var" dedi.Simon, "Sonuç olarak ve WTA Yönetim Kurulu'nun tam desteğiyle, Hong Kong da dahil olmak üzere Çin'deki tüm WTA turnuvalarının derhal askıya alındığını duyuruyorum" ifadelerini kullandı.'OYUNCULARIN KARŞILACAĞI RİSKLERDEN ENDİŞE DUYUYORUM'WTA Başkanı Simon basın açıklamasında ayrıca, "Peng Shuai'nin özgürce iletişim kurmasına izin verilmezken ve cinsel saldırı iddiasıyla çelişmesi için baskı altındayken, vicdanım rahat bir şekilde sporcularımızdan orada yarışmalarını nasıl isteyebileceğimi anlamıyorum. Mevcut durum göz önüne alındığında, 2022'de Çin'de etkinlikler düzenlersek tüm oyuncularımızın ve personelimizin karşılaşabileceği risklerden de büyük endişe duyuyorum" dile konuştu.PENG SHUAİ'YE NE OLDU?

Peng (35), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'yi kendisine uzun süre cinsel tacizde bulunduğunu açıklamış ve üç hafta boyunca kamuoyundan kaybolmuştu. Sosyal medya paylaşımları durdurulan ve kaldırılan Peng için WTA ve bazı ünlü tenisçiler, kamuoyuna endişelerini dile getirmişti. Bunun üzerine Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile online bağlantı ile görüşmüştü. Ancak WTA, bunun yeterli olmadığını belirterek Çinli yetkililerden cinsel tacizle ilgili şeffaf bir soruşturma talebinde bulundu.


Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı
Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı
Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Peng Shuai, CEO, Spor, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor 14:32 İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor Sigara ilk zammını aldı: 2 TL 14:27 Sigara ilk zammını aldı: 2 TL Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! 13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Türk bilim insanlarını heyecanlandıran keşif! Kazıdan 1600 yıllık anahtar çıktı, şimdi kutu aranıyor 12:04 Türk bilim insanlarını heyecanlandıran keşif! Kazıdan 1600 yıllık anahtar çıktı, şimdi kutu aranıyor
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
14:32 İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor
14:31 Oyuncak tabancayla soygun girişimi!
14:30 Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller
14:26 Sigara ilk zammını aldı: 2 TL
14:05 Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu
14:04 Cinsellik için günün hangi saati daha doğru? Uzman terapist önerdi!
14:00 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çift maaş alan bakan oldu
13:58 Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı
13:57 Isparta'da kan donduran olay! Yaraladığı eski kayınbiraderini "can çekişmesin" diye başından vurmuş
13:39 Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu
Oyuncak tabancayla soygun girişimi! Oyuncak tabancayla soygun girişimi!         
14:32
Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller         
14:30
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 14:40:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement