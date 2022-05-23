Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu Gaziantep Polisgücü şampiyon tamamladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 14-22 Mayıs tarihlerinde Gaziantep Hokey Tesisleri'nde organize edilen Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi ikinci etap maçları sona erdi.

Oynadığı 16 maçın tamamında galip gelen, attığı 177 gole karşılık kalesinde sadece 7 gol gören Gaziantep Polisgücü, ligi şampiyon tamamladı.

Ayrıca Gaziantep ekibinin oyuncularından Perihan Çınar 58, Fatma Songül Gültekin ise 44 golle ligin en skorer isimleri oldu.

Kulüp başkanı Mehmet Kaplan, yaptığı açıklamada, sezonu şampiyonlukla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hem erkekler hem de kadınlarda çifte şampiyonluk yaşadık. Gelecek sezon da Türkiye'yi yine Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesi içerisinde olacağız. Haziran ayında kadın takımımız Alanya'da, erkek takımımız ise Danimarka'da Avrupa Şampiyonası maçlarını oynayacak. Takımlarımız dinlenmeye fırsat bulmadan hemen hazırlıklara başlayacak. Hedefimiz ülkemizde elde ettiğimiz başarıları Avrupa'da da sürdürmek." ifadelerini kullandı.