Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

23.05.2022 10:02
Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu Gaziantep Polisgücü şampiyon tamamladı.

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu Gaziantep Polisgücü şampiyon tamamladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 14-22 Mayıs tarihlerinde Gaziantep Hokey Tesisleri'nde organize edilen Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi ikinci etap maçları sona erdi.

Oynadığı 16 maçın tamamında galip gelen, attığı 177 gole karşılık kalesinde sadece 7 gol gören Gaziantep Polisgücü, ligi şampiyon tamamladı.

Ayrıca Gaziantep ekibinin oyuncularından Perihan Çınar 58, Fatma Songül Gültekin ise 44 golle ligin en skorer isimleri oldu.

Kulüp başkanı Mehmet Kaplan, yaptığı açıklamada, sezonu şampiyonlukla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hem erkekler hem de kadınlarda çifte şampiyonluk yaşadık. Gelecek sezon da Türkiye'yi yine Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesi içerisinde olacağız. Haziran ayında kadın takımımız Alanya'da, erkek takımımız ise Danimarka'da Avrupa Şampiyonası maçlarını oynayacak. Takımlarımız dinlenmeye fırsat bulmadan hemen hazırlıklara başlayacak. Hedefimiz ülkemizde elde ettiğimiz başarıları Avrupa'da da sürdürmek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu
Kaynak: AA

Gaziantep, Şampiyon, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
09:52 Hekim göçü durdurulamıyor! Kaliteli hekim sıkıntısı kapıda!
09:50 Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor
09:38 Maymun çiçeği hastalığında en büyük risk grubu kim? Uzmanlardan "çoklu cinsel hayat" uyarısı
09:38 Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları
09:28 Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?
09:13 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 10:13:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement