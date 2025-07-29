Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası Alanya'da Başladı

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Avsallar Hokey Sahası'ndaki organizasyonun açılış maçında Ukrayna, Macaristan'ı 18-0 yendi.

Günün ikinci maçında ise Lüksemburg ile karşılaşan Türkiye karşılaşmayı 11-0 kazandı.

Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada yarın Türkiye-Ukrayna ve Macaristan-Lüksemburg maçları oynanacak.

Organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.