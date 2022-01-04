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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor - Son Dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor

04.01.2022 16:15
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Eczacıbaşı Dynavit- PTT (Eczacıbaşı)

12 Ocak Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 VakıfBank- Galatasaray HDI Sigorta (VakıfBank)

13 Ocak Perşembe:

18.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final karşılaşmaları, tek maç üzerinden oynanacak ve galip gelen takımlar adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

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voleybol, Sigorta, Türkiye, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor - Son Dakika
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