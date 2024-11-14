Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin

Spor

KADINLAR Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin 4 Aralık Çarşamba günü Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ING Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Opet ile ligi 2'nci sırada, kupayı da finalist olarak tamamlayan ÇBK Mersin karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.