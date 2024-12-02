Kadınlar EuroLeague Altılı Finali Üç Yıl Boyunca Zaragoza'da Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadınlar EuroLeague Altılı Finali Üç Yıl Boyunca Zaragoza'da Düzenlenecek

İspanya'nın Zaragoza şehri, Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'nin ev sahibi olarak belirlendi. Organizasyon, 2026-27 sezonuna kadar Pabellon Principe Felipe Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek ve ilk final 9-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.

02.12.2024 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADINLAR Avrupa Ligi (EuroLeague) Altılı Finali'nin ev sahipliğini üç yıl boyunca İspanya'nın Zaragoza şehri yapacak. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa ile ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza arasında yapılan stratejik ortaklık anlaşması uyarınca, Pabellon Principe Felipe Spor Salonu, 2026-27 sezonuna kadar sürecek olan bu organizasyonun ev sahibi olacak.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa konuyla ilgili olarak, "Zaragoza'yı önümüzdeki üç sezon boyunca 'Altılı Final'in ev sahibi olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burası basketbolu seven bir şehir ve Avrupa'nın en tutkulu taraftarlarına ev sahipliği yapıyor. Bu uzun vadeli vizyonu hayata geçirdikleri için yalnızca ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza'ya değil, aynı zamanda Aragon bölge hükümetine, Zaragoza şehrine ve İspanya Basketbol Federasyonuna teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Zaragoza, turnuvanın yeni formatının bir parçası olarak tanıtılan Kadınlar EuroLeague 'Altılı Finali'nin ilk ev sahibi olacak. İlk kez düzenlenecek altılı final 9-13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Normal sezonun ikinci turunda her gruptaki ilk 4 takım, Çeyrek Final Play-In Serisi ve Yarı Final Play-In Serisi olmak üzere iki bölüme ayrılacak olan Play-In serisinde yoluna devam edecek. Grupları 5 ve 6'ncı sırada bitiren takımlar ise elenecek. Bu turu ilk iki sırada bitiren takımlar yarı final play-in, üç ve dörtte bitirenler çeyrek final play-in maçları oynayacak. Yarı final play-in turuna yükselerek 'Altılı Final'de yer almayı garantileyen ikinci tur takımlarından birinci sıradakiler, ikinci sıradaki takımlarla karşılaşacak. Kazananlar çeyrek finallerde BAY geçerek doğrudan yarı finallere yükselirken, kaybeden takımlar çeyrek finallerde karşılaşacak. Benzer şekilde, ikinci tur gruplarında 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alan takımlar çapraz eşleşerek birbirleriyle oynayacak. Galip gelen takımlar çeyrek finale yükselirken kaybeden takımlar elenecek. Çeyrek finalde, yarı final play-in turunun mağlupları ile çeyrek final play-in turunun galipleri karşılaşacak ve kazananlar yarı finale yükselecek. Yarı final kazananları ise finalde karşılaşırken, kaybedenler 3'üncülük maçı oynayacak.

Ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza, 2023-24 sezonunda Kadınlar EuroLeague'de ilk kez mücadele etmiş ve çeyrek finale ulaşmıştı.

Kaynak: DHA

Basketbol, Zaragoza, İspanya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar EuroLeague Altılı Finali Üç Yıl Boyunca Zaragoza'da Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 23:57:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar EuroLeague Altılı Finali Üç Yıl Boyunca Zaragoza'da Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.