Kadınlar EuroLeague Altılı Finali Üç Yıl Boyunca Zaragoza'da Düzenlenecek

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KADINLAR Avrupa Ligi (EuroLeague) Altılı Finali'nin ev sahipliğini üç yıl boyunca İspanya'nın Zaragoza şehri yapacak. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa ile ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza arasında yapılan stratejik ortaklık anlaşması uyarınca, Pabellon Principe Felipe Spor Salonu, 2026-27 sezonuna kadar sürecek olan bu organizasyonun ev sahibi olacak.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa konuyla ilgili olarak, "Zaragoza'yı önümüzdeki üç sezon boyunca 'Altılı Final'in ev sahibi olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burası basketbolu seven bir şehir ve Avrupa'nın en tutkulu taraftarlarına ev sahipliği yapıyor. Bu uzun vadeli vizyonu hayata geçirdikleri için yalnızca ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza'ya değil, aynı zamanda Aragon bölge hükümetine, Zaragoza şehrine ve İspanya Basketbol Federasyonuna teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Zaragoza, turnuvanın yeni formatının bir parçası olarak tanıtılan Kadınlar EuroLeague 'Altılı Finali'nin ilk ev sahibi olacak. İlk kez düzenlenecek altılı final 9-13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Normal sezonun ikinci turunda her gruptaki ilk 4 takım, Çeyrek Final Play-In Serisi ve Yarı Final Play-In Serisi olmak üzere iki bölüme ayrılacak olan Play-In serisinde yoluna devam edecek. Grupları 5 ve 6'ncı sırada bitiren takımlar ise elenecek. Bu turu ilk iki sırada bitiren takımlar yarı final play-in, üç ve dörtte bitirenler çeyrek final play-in maçları oynayacak. Yarı final play-in turuna yükselerek 'Altılı Final'de yer almayı garantileyen ikinci tur takımlarından birinci sıradakiler, ikinci sıradaki takımlarla karşılaşacak. Kazananlar çeyrek finallerde BAY geçerek doğrudan yarı finallere yükselirken, kaybeden takımlar çeyrek finallerde karşılaşacak. Benzer şekilde, ikinci tur gruplarında 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alan takımlar çapraz eşleşerek birbirleriyle oynayacak. Galip gelen takımlar çeyrek finale yükselirken kaybeden takımlar elenecek. Çeyrek finalde, yarı final play-in turunun mağlupları ile çeyrek final play-in turunun galipleri karşılaşacak ve kazananlar yarı finale yükselecek. Yarı final kazananları ise finalde karşılaşırken, kaybedenler 3'üncülük maçı oynayacak.

Ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza, 2023-24 sezonunda Kadınlar EuroLeague'de ilk kez mücadele etmiş ve çeyrek finale ulaşmıştı.