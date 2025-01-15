Kadınlar Federasyon Kupası Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

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Basketbolda 2025 Kadınlar Federasyon Kupası çeyrek final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile J&M Çanakkale Belediyespor yarı finalde karşılaşacak.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Emlak Konut Gelişim'i 68-62 mağlup eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor yarı final biletini almayı başardı.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki mücadelede ise J&M Çanakkale Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim'i 63-59'luk skorla geçti.

İki takım, 17 Ocak Cuma günü finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer karşılaşması ise Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile 01 Adana Basketbol arasında oynanacak.

Rakiplerini mağlup eden takımlar, 19 Ocak Pazar günü kupa için karşılaşacak.

Yarı final ve final müsabakaları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.