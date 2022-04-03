Kadınlar Futbol 3. Lig - Son Dakika
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Kadınlar Futbol 3. Lig

03.04.2022 18:11
Kadınlar Futbol 3. Lig

Kadınlar Futbol 3. Lig K Grubu'nda Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında Aksaray Tuzgölüspor'u 5-1 yendi.

Kadınlar Futbol 3. Lig K Grubu'nda Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında Aksaray Tuzgölüspor'u 5-1 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 3 No'lu sahada oynanan karşılaşmayı Soner Uludağ, Mehmet Toksöz, Ömer Kadir Çoban hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübüne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Elif Ekin Şahin, 29. dakikada Merve Sever, 47. dakikada Seda Erdem, 59. dakikada Fadime Özbey ve 85. dakikada penaltıdan Berfin Fırat kaydetti.

Aksaray Tuzgölüspor'un tek golünü ise 62. dakikada Ayşe Uygun attı.

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Kaynak: AA

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