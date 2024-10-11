Kadınlar Futbol Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray - Son Dakika
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Kadınlar Futbol Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray

Kadınlar Futbol Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 13 Ekim'de Galatasaray Petrol Ofisi ile derbi mücadelesi verecek.

11.10.2024 12:37
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Kadınlar Futbol Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edecek. 13 Ekim saat 14.00'te oynanacak karşılaşma, FB TV ve GS TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 13 Ekim Pazar günü iki şampiyonluk adayının mücadelesine sahne olacak. Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. Derbi, FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak.

5 haftada attıkları 24 gol ve yedikleri tek golle taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu derbi öncesinde sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Lige iddialı bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, taraftarlarının desteğini de arkasına alarak derbiden üç puanla ayrılmak istiyor.

Tarihte bir ilki başararak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi ise ligde altıncı haftaya iki maç eksik ile girerken namağlup unvanını koruyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla göz dolduran son şampiyon, derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Gol kraliçeliğinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun 4 golü bulunuyor. Her iki takımın sahada göstereceği performans ve kazanma azmi, hafta sonu Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'ne heyecan katacak. Futbolseverler, bu tarihi rekabetin kadın futbolunda oluşturduğu atmosfere ekranları başında veya sahada ortak olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadınlar Futbol Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray - Son Dakika

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