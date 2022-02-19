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Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 - Son Dakika

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18

19.02.2022 15:01
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18

Türkiye Kadınlar 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü lider Mersin BŞB Spor Kulübü'nü 28-18 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü lider Mersin BŞB Spor Kulübü'nü 28-18 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 9 golle ev sahibi ekipten Buket Seven oldu.

Salon: Serinevler

Hakemler: Uğur Topal, Erhan Bülbüloğlu

Adana Adasokağı SK: Tutku, Duygu 2, Melek, Muteber, Şerife 3, Buket Deliahmetoğlu, Sümeyye 1, Buket Seven 9, Melis, Nil Beren, Buket Haklıgör, Gözde 2, Emine 2, Sudenaz 1, Tuana 8

Mersin BŞB SK: Sevim, Helin, Hatice 5, Yaren İpek, Fatma 2, Esra, Melek, Burcu 3, İlke 4, Nurşen, Sıla, Aslıhan, Sezgin, Deniz, Yannick 2, Neşe 2

İlk yarı sonucu: 13-10 (Adasokağı lehine)

Sarı kartlar: İlke, Neşe, Fatma, (Mersin BŞB)

2 dakika cezası alanlar: Gözde, Duygu, Emine (Adasokağı), Neşe, Hatice, İlke (Mersin BŞB) - ADANA

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18

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Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 Çukurova 14. Kitap Fuarı açıldı Çukurova 14. Kitap Fuarı açıldı Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı

Türkiye, Hentbol, Mersin, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 - Son Dakika
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