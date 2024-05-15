Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı belli oldu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı belli oldu

2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında oynanacak şampiyonluk etabı maçları ve lig sıralamasının belirleneceği sıralama etabı karşılaşmalarının programı açıklandı. Final serisi 19 Mayıs Pazar günü Bodrum'da başlayacak.

15.05.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında oynanacak "şampiyonluk etabı" maçları ile lig sıralamasının belirleneceği "sıralama etabı" karşılaşmalarının programı açıklandı.

Şampiyonluk etabındaki 5 maçlık seride 3 galibiyete ulaşan takımın sezonu lider tamamlayacağı finallerde ilk iki ve gerekirse 5'nci maç, normal sezonu üst sırada bitiren Armada Praxis Yalıkavak'ın, üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşma ise Yenimahalle Belediyespor'un sahasında oynanacak.

Final serisinde ilk karşılaşma 19 Mayıs Pazar günü Bodrum'da yapılacak.

Ligde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ise 3 maçlık seride 3'üncülük için mücadele edecek.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı şöyle:

Şampiyonluk etabı

19 Mayıs Pazar:

14.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

21 Mayıs Salı:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

24 Mayıs Cuma:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

26 Mayıs Pazar:

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

29 Mayıs Çarşamba:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

3'üncülük etabı

18 Mayıs Cumartesi:

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

20 Mayıs Pazartesi:

16.00 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

23 Mayıs Perşembe:

17.00 Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Kastamonu Merkez)

5'incilik etabı

18 Mayıs Cumartesi:

16.00 Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (13 Şubat)

20 Mayıs Pazartesi:

16.00 Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (13 Şubat)

23 Mayıs Perşembe:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Mudanya)

7'ncilik etabı

18 Mayıs Cumartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

20 Mayıs Pazartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

23 Mayıs Perşembe:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement