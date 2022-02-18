Üye Girişi
Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı - Son Dakika

Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı

18.02.2022 17:25
Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı.

18-20 Şubat tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi Gaziantep Polisgücü takımı temsil edecek. Takım, ilk maçında Çekya takımı Slavia Prague ile karşılaştı ve 7-4 galip geldi.

Gaziantep Polisgücü ile birlikte, İngiliz takımı Buckhingam, İskoçya takımı Clydeslade Western, İrlanda takımı Railway Union, Çekya takımı Slavia Prague ve Avusturya takımı SV Arminen'in bulunduğu şampiyonada; şampiyon olan takım Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak. Şampiyonanın ödül töreni 20 Şubat Pazar günü saat 15.00' de gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı
Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı
Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı
Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın 'Birlikte başaralım' davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi

Gaziantep, Türkiye, Alanya, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:33:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement