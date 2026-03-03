Kadınlar Sutopu Challenger Kupası İzmir'de - Son Dakika
Kadınlar Sutopu Challenger Kupası İzmir'de

03.03.2026 13:04
5-8 Mart'ta İzmir'de Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası düzenlenecek.

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı, 5-8 Mart'ta Göztepe Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan 2. ön eleme turu B Grubu müsabakalarında 4 günde toplam 15 maç oynanacak.

İlk maç 5 Mart Perşembe günü 17.30'da başlayacak, VK Jadran-London Otter arasında oynanacak. Aynı gün Dalton Koleji SK ve Nevşehir Belediyespor 19.00'da, Göztepe ile Sirens ASC de 20.30'da karşılaşacak.

Program 8 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
