Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı

08.03.2022 16:10
Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı

Adıyaman'da, 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nde kadınlar yoga yaptı.

Adıyaman'da, 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nde kadınlar yoga yaptı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bayan personelleri ve sporcu velileri Kommagene Krallığının 5 büyük yerleşim yerinden biri olan tarihi Perre Antik Kenti Nekropol alanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yoga yaptı.

Tarihi bir mekanda yoga yapma ayrıcalığını yaşayan sporcu velileri, "Huzurlu bir seans ile gerçekten zihnimiz ve bedenimiz huzurla doldu" dedi. - ADIYAMAN

Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı
Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı

YORUMLAR
500
Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı Elazığ GSİM'den Kadınlar Günü programı Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı

Adıyaman, gençlik, Mart, Yoga, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement