Güney Kore 'nin başkenti Seul 'de oynanan WTA 250 organizasyonu Kore Açık'ın tekler finalinde ise 2 numaralı seribaşı Rus Alexandrova, 1 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti ve kariyerindeki üçüncü turnuva zaferini kazandı.

Kaynak: AA

Japonya, Kore, Wta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › WTA turnuvalarında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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