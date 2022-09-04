Hedef büyük, takım iddialı

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ve 9 yeni transferle yepyeni bir takım kuran Antalya Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımın baş antrenörü Ali Kamberoğlu, sezona günde çift antrenmanla hazırlandıklarını belirterek, "Bu sene hedeflerimiz yine büyük. Yine hedefimiz, Sultanlar Ligi" dedi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni bir şampiyonluk mücadelesi için çalışmalara başlayan Muratpaşa'nın Sultanları, sezon hazırlıklarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda sürdürüyor. Ali Kamberoğlu baş antrenörlüğündeki takım günde çift antrenman yapıyor.

"Üstesinden geleceğiz"

Kamberoğlu, bu sezon için yeni bir takım oluşturduklarını söyledi. Geçen yılki takımdan üç oyuncunun bu sezonda da devam ettiğini belirten Kamberoğlu, "Genç ve enerjik bir takımımız var" dedi. Büyük hedeflerle yola çıktıklarını belirten Kamberoğlu, "Yine hedefimiz, Sultanlar Ligi. Bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde geçiyor. Zorlu bir fikstürümüz, grubumuz var. İnşallah, bunun üstesinden geleceğimize takım olarak inanıyoruz. Antalya'mıza, seyircilerimize güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Dokuz yeni transfer

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, geçen yılki takımdan Ayşe Çürük, Nur Sena Kasap ve İlarya Zararsız'la sözleşme uzatırken 9 oyuncuyu kadrosuna kattı. Smaçör Aylin Yalaz ve aynı mevkide oynayan Melis Katipoğlu'na imza attıran Muratpaşa, pasör Elif Yaren Akdoğu, pasör İrem Çor, orta oyuncu Buse Serbest aynı mevkide oynayan Ecem Şahin, libero Deniz Dülger Çapkınoğlu'yla anlaşmaya vardı. Kolombiyalı pasör çaprazı Ivonne Montano'yu da renklerine bağlayan Muratpaşa, smaçör Simay Akdağ'la anlaştı. Teknik kadroda da değişikliğe giden Muratpaşa, Kamberoğlu'nun yardımcılıklarına Enes Tekin ve Giray Taygun Yıldırım'ı getirirken Doğucan Gökmen'i kondisyoner olarak teknik heyete dahil etti.

Zorlu grup

Muratpaşa'nın Sultanları, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu sezon birbirinden iddialı takımların yer aldığı A Grubunda mücadele edecek. Muratpaşa, sezonu 22 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi maçıyla açacak. Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarı maçları 22 Ekim – 17 Aralık tarihlerinde oynanacak. İkinci yarının 24 Aralık'ta başlayıp 12 Mart 2023'te sona ereceği ligde playofflar ise nisan ayında oynanacak. - ANTALYA