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Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 Tepebaşı Gençlik: 0 - Son Dakika

Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 Tepebaşı Gençlik: 0

06.02.2022 17:43
Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 Tepebaşı Gençlik: 0

MFA Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik'i 3-0 yenerek play off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

MFA Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik'i 3-0 yenerek play off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Lig 4'üncü Grupta mücadele eden MFA Zonguldak DSİ, bugün Site Spor Salonun'da Tepebaşı Gençlik'i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan MFA Zonguldak DSİ, güçlü rakibi Tepebaşı Gençlik karşısında ilk seti 25-20 kazandı. İkinci seti 25-18, üçüncü seti 25-9 kazanan MFA Zonguldak DSİ play off yolunda önemli bir galibiyete imza attı. MFA Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik galibiyetiyle puanını 35'e yükseltti.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan galibiyeti taraftar ve yönetimiyle kutladı. - ZONGULDAK

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Zonguldak, voleybol, Tepebaşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 Tepebaşı Gençlik: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 Tepebaşı Gençlik: 0 - Son Dakika
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