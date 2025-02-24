Kadınlar Voleybol Ligi'ne Yükselen Takımlar Belli Oldu

Spor

Nevşehir'de düzenlenen AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı tamamlandı ve 4 takım KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükseldi.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanan son maçlarla B Grubu'nda da üst lige çıkan takımlar belli oldu.

Daha önce A Grubu'nda Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1. Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Son maçların ardından B Grubu'nu ilk sırada bitiren Afyon Belediye Yüntaş ile ikinci olan Altınordu, gelecek sezon 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.

Final etabında son gün maçlarının sonuçları şöyle:

A Grubu:

Fenerbahçe Medicana-Trendy Hotels Manavgat Belediyespor: 3-0

Eczacıbaşı-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

B Grubu:

İzmirspor-Uğur Spor: 0-3

Afyon Belediye Yüntaş-Altınordu: 3-2