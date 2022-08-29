Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek - Son Dakika
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Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek

29.08.2022 10:43
Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek

Kadir Has Stadı'nda Bitexen Giresunspor'la karşı karşıya gelen ve 3-0'lık net bir skorla 3 puanı hanesine yazdıran Kayseri'nin Süper Lig temsilcisi Yukatel Kayserispor'a Develili vatandaşlar tam destek verdi.

Kadir Has Stadı'nda Bitexen Giresunspor'la karşı karşıya gelen ve 3-0'lık net bir skorla 3 puanı hanesine yazdıran Kayseri'nin Süper Lig temsilcisi Yukatel Kayserispor'a Develili vatandaşlar tam destek verdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın öncülük ettiği, Develi'deki kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da taraftar destek sağladığı karşılaşma öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Develililer, daha sonra Develi Belediyesinin ücretsiz tahsis ettiği araçlarla Kayseri Kadir Has Stadı'na coşku ve tezahüratlarla gitti.

Stada girmeden tezahüratlarıyla takımlarını destekleyen Develililer 90 dakika boyunca aynı heyecan ve destekle tezahüratlarını sürdürdüler. Kayseri'yi yıllardır Süper Lig'de başarılı bir şekilde temsil eden Kayserispor'u bu sezonda da yalnız bırakmayacaklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Develililer olarak Kayserispor'umuzu gerek sahada gerekse ekranlarımız başında desteklemeye devam edeceğiz. Statta desteklemek isteyen hemşerilerimiz için ücretsiz araç kaldırmaya ve passolig temin etmeleri için destek vermeye devam edeceğiz. Bugün bu desteğimizle birlikte muhteşem oyun çıkarıp 3 puanı 3 golle alan takımımızı canı gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bugün bu mücadeleye tüm Kayserili hemşerilerimize destek vermek için çağrıda bulunan ve Kayserispor'umuzun başarısı için gayret gösteren başta Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek başta olmak üzere emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Develililer de Başkan Mehmet Cabbar'a sağladığı imkanlardan ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Giresunspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek - Son Dakika
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