Kadir Has'ta taraftar sayısı artıyor - Son Dakika
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Kadir Has'ta taraftar sayısı artıyor

10.03.2022 16:17
Kadir Has'ta taraftar sayısı artıyor

Kayserispor'un iç sahada oynadığı maçlarda taraftar sayısı artmaya başladı.

Kayserispor'un iç sahada oynadığı maçlarda taraftar sayısı artmaya başladı. 14 maçta en çok taraftar 7 bin 884 ile Alanyaspor maçında geldi.

Kayserispor ile Alanyaspor arasında geride kalan Pazar günü oynanan maçta tribünde ne kadar seyirci olduğu tespit edildi. Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig maçını 7 bin 129 biletli seyircinin izlediği tespit edildi. Yetkili kaynaklardan alınan bilgilere göre; Kayserispor'un ligin 28. haftasında sahasında oynadığı maçta tribünlerde 7 bin 129 kişi yer aldı. Bu sezon sahasında 14 maça çıkan sarı kırmızılı takım, en çok taraftarı Alanyaspor maçında yakaladı.

Giresunspor maçında 4 bin 884 taraftar bulan sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısında Galatasaray ile oynadığı maçta 5 bin 979 kişiyi tribünlere çekebilmişti. - KAYSERİ

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Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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