Kadir Sağlam UEFA\'da Görev Alıyor

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Rakow ile Malta ekibi Valletta arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

Rakow Belediye Stadı'nda, Polonya'nın Czestochowa kentinde yarın TSİ 19.30'da başlayacak mücadelede Kadir Sağlam'ın yardımcı hakemliklerini Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Ömer Faruk Turtay görev yapacak.