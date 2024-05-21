Kadir Yıldırım, 3. kez Kick boks dünya şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Kadir Yıldırım, 3. kez Kick boks dünya şampiyonu

Kadir Yıldırım, 3. kez Kick boks dünya şampiyonu

Kick boks dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, ağır sıklet +91 kg finalinde İranlı rakibi Sharifi Komail'i yenerek 3. kez dünya şampiyonu olurken, kasım ayında Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, K-1 World Grand Prix'ini kazanarak Japonya'da yapılacak K-1 büyük finalinde yer almak istediğini belirtti.

21.05.2024 20:24
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- Kadir Yıldırım, 3. kez Kick boks dünya şampiyonu

İSTANBUL - Kick boks dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, ağır sıklet +91 kg finalinde İranlı rakibi Sharifi Komail'i yenerek 3. kez dünya şampiyonu olurken, kasım ayında Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Kick boks dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, ağır sıklet +91 kg çeyrek finalinde Azerbaycanlı Shabandayev Hasan'ı, yarı finalde Türk sporcu Ozan Alparslan'ı, finalde ise İranlı rakibi Sharifi komail'i yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte Yıldırım, kasım ayında Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kadir Yıldırım, "Sıradaki ilk hedefim 29 Haziran'da Bosna Hersek'te yapılacak olan K-1 World Grand Prix'ini kazanarak 5 Ekim'de Japonya'da yapılacak K-1 büyük finalinde yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadir Yıldırım, 3. kez Kick boks dünya şampiyonu - Son Dakika

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