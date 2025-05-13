Ziraat Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımda maçın oynanacağı Gaziantep'e gitti.
Final öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren Sarı-kırmızılılar ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Cimbom'da tüm oyuncular kadroda yer alırken, genç isimlere de kafilede yer verildi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özek uçakla Gaziantep'e giden kafilede yöneticiler de yer aldı.
Öte yandan Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, daha sonra uçakla Gaziantep'e hareket etti. Karadeniz ekibinde 28 futbolcunun tamamı da kafilede yer aldı.
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Kadrolar açıklandı! Dev final öncesi iki takımda da dikkat çeken gelişme - Son Dakika
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