Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak - Son Dakika
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Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak

15.10.2022 19:31

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle ses getiren Galatasaray, ara transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eden Hazard için harekete geçecek.

Mauro Icardi, Mertens, Lucas Torreira ve Oliveira gibi isimleri kadrosuna kadar sezona transfer şampiyonu olarak giren Galatasaray'ın, Real Madrid ile ayrılma aşamasına gelen Eden Hazard'da kancayı taktığı iddia edildi.

GALATASARAY'DA HAZARD OPERASYONU BAŞLAYABİLİR

Dursun Özbek yönetiminde bomba transferlerle sezona başlayan Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, dünyaca ünlü futbolcuların kadroya kazandırılmasında büyük pay sahibi olmuştu. Timur'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklmada, "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu, 'Körün taşı' diyerek sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu." ifadelerini kullanmıştı. Bu isimlerden birinin Eden Hazard olduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldız için ara transfer döneminde harekete geçeceği belirtildi.

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"REAL MADRID KİRALIK TEKLİFLERİNE SICAK BAKIYOR"

Radyospor'a konuşan AS gazetesi muhabiri Manu de Juan, Hazard'ın Real Madrid ile yolları ayırabileceğini ifade etti. Juan yaptığı açıklamada, "Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor, maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla. Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

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Eden Hazard, Real Madrid, Galatasaray, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak - Son Dakika
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