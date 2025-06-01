İtalya'nın başkenti, Roma'da düzenlenen MMA müsabakalarında Kuzey İrlandalı Paddy McCorry ile İsrailli Shuki Farage arasındaki mücadele, geceye damga vurdu.
Filistin'e verdiği destekle tanınan Paddy McCorry, eski bir asker olan rakibi Farage'ı ezici bir üstünlükle yenerken, yere serdiği Farage'ın yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı.
Karşılaşmayı kazanan Kuzey İrlandalı dövüşçü, müsabaka sonrasında bir kez daha rakibinin karşısında Filistin bayrağı açarak izleyicileri selamladı. McCorry bu hareketi ile kısa sürede gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Son Dakika › Spor › Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı - Son Dakika
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