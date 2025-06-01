Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin\'e özgürlük" diye bağırdı

İtalya'nın başkenti, Roma'da düzenlenen MMA müsabakalarında Kuzey İrlandalı Paddy McCorry ile İsrailli Shuki Farage arasındaki mücadele, geceye damga vurdu.

ESKİ ASKERİ EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE YENDİ

Filistin'e verdiği destekle tanınan Paddy McCorry, eski bir asker olan rakibi Farage'ı ezici bir üstünlükle yenerken, yere serdiği Farage'ın yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇARAK İZLEYİCİLERİ SELAMLADI

Karşılaşmayı kazanan Kuzey İrlandalı dövüşçü, müsabaka sonrasında bir kez daha rakibinin karşısında Filistin bayrağı açarak izleyicileri selamladı. McCorry bu hareketi ile kısa sürede gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.