Kafkasspor, Silivrispor\'u 2-1 Yendi

STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Yusuf Ökmen
İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Serdar Eylik, Umut Doğdu(Dk 87 Ali Arslan) Mert Polat Keklik(Dk 70 Kürşat Babamoğlu) Metin Esmer(Dk 70 Arif Akbaş) Onur Akdoğan(Dk 79 Hasan Bekil) Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç, Yusuf Kaplan(Dk 79 Onur Toroman)
SİLİVRİSPOR: Talha Yakın, Ramazan Kallıoğlu, Barış Korkmaz(Dk 62 İsmail Düzgün) Emre Eser, Yasin Kargı, Fatih Ergen( Dk 89 Orkun Dedeoğlu) Kerem Kılıç, Efe Yılmaz(Dk 46 Dursun Batuhan Kuru) Adnan Emir Koldere, Mehmet Ali Kablan(Dk 81 Necati Bilgiç) Batuhan Kurt
GOLLER: Yusuf Kaplan, Tümer Oruç(Kafkasspor) İsmail Düzgün(Silivri)
SARI KARTLAR: Fikret Sevilgen, Serdar Eylik (Kafkasspor) Emre Eser, Kerem Kılıç (Silivri)
3'üncü Lig temsilcilerinden İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Silivrispor'u 2-1 yendi.
