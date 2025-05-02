Kağıtspor'un Milli Karatecileri Uluslararası Başarı Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kağıtspor'un Milli Karatecileri Uluslararası Başarı Peşinde

Kağıtspor\'un Milli Karatecileri Uluslararası Başarı Peşinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri, Balkan ve Karadeniz şampiyonalarında madalya hedefliyor.

02.05.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Melis Uran, Azra Koyun ve Bilal Yusuf Uçak, Balkan Şampiyonası ile Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'nda uluslararası alanda ilk madalyalarını kazanmayı hedefliyor.

Kocaeli'de 10-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 11 yaşındaki Melis Uran şampiyon, 14 yaşındaki Bilal Yusuf Uçak ikinci, 14 yaşındaki Azra Koyun üçüncü oldu.

Elde ettikleri derecelerle Melis, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ'da yapılacak 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na, Bilal Yusuf ve Azra ise 1-3 Ağustos'ta Rize'de düzenlenecek Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Milli karateciler, hazırlıklarını Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenörleri Tayfun Yıldız, Toygun Akyıldız ve Sevgi Ertuğ eşliğinde sürdürüyor.

Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını kazanmak istiyor.

"Milli takım formasıyla bizleri gururlandırıyorlar"

Antrenör Tayfun Yıldız, AA muhabirine, sporcuların geçen yıl da Balkan Şampiyonası'na katıldığını, bu yıl madalyayla dönerek yurt dışındaki ilk başarılarını almak istediklerini söyledi.

Hedeflerinin daha sonra dünya ve Avrupa'da madalya olduğunu anlatan Yıldız, "Kulübümüzdeki ablaları ve abilerinin dünya şampiyonlukları var. Onları örnek alarak yola devam ediyorlar. Bu başarıların onlara da nasip olacağına inanıyoruz." dedi.

Yıldız, kulüpteki kadın sporcuların 3 yıldır, erkeklerin ise 2 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "Biz de minikler olarak o başarıların altında kalmamak adına elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Çocuklar da bunun karşılığını veriyor. Gittikleri her turnuvada derece elde edip milli takım formasıyla bizleri gururlandırıyorlar." diye konuştu.

Yöneticilerin altyapıyı ayırmadan kendilerine de aynı destekleri verdiğini aktaran Yıldız, başarının altyapıdan geldiğinin farkında olduklarını sözlerine ekledi.

"Tesadüfen başladığım karateyi 6 yıldır yapıyorum"

Milli sporcu Melis Uran, geçen yıl üçüncü olduğu Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl altın madalya kazandığını kaydetti.

Karadağ'da Balkan Şampiyonası'na katılacağını dile getiren Melis, organizasyonda mücadele edeceği için heyecanlı ve mutlu olduğunu, altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Melis, annesi ve babasının sporcu geçmişi olduğunu, kendisinin de cimnastik yaptığı esnada tesadüfen karateye başladığını anlatarak, "Tesadüfen başladığım karateyi 6 yıldır yapıyorum. İlk başladığımda biraz zorlanıyordum. Şimdi daha kolay geçiyor. Şampiyon olduğum için çok mutluyum, çok dua ediyordum. Balkan şampiyonu olmak istiyorum. Ardından hedeflerim arasında dünya şampiyonluğu var." ifadelerini kullandı.

Ailesinin kendisini desteklediğini aktaran Melis, bu başarının onlar için sürpriz olmadığını dile getirdi.

Milli sporcu Azra Koyun da cimnastik yaparken gördüğü posterden etkilenerek 8 yıl önce karateye başladığını söyledi.

Bu yılki Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu aktaran Azra, "Geçen yıl Balkan Şampiyonası'na gittim. Bu yılki turnuva da aslında iyi geçti, birinci olabilirdim ama kendi hatamla yenildim. Hedefim dünya şampiyonu olmak." dedi.

Milli karateci Bilal Yusuf Uçak ise Türkiye'deki turnuvalarda çeşitli dereceler elde ettiğini, hedefinin milli formayla uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Milli Takım, Yusuf Uçak, Karadeniz, Kağıtspor, kocaeli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kağıtspor'un Milli Karatecileri Uluslararası Başarı Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:23:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kağıtspor'un Milli Karatecileri Uluslararası Başarı Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.