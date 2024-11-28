Kahraman: Sakaryaspor Deplasmanı Zor Geçecek - Son Dakika
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Spor

Kahraman: Sakaryaspor Deplasmanı Zor Geçecek

Boluspor Teknik Direktörü Kahraman, Sakaryaspor maçının zorlu geçeceğini ancak galibiyet hedeflediklerini söyledi.

28.11.2024 19:06
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- Ufuk Kahraman: "Sakaryaspor deplasmanı kolay olmayacak"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Rakibin eksiklerine göre hücum gerçekleştirip, oradan üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Şanlıurfaspor!u 1-0 mağlup eden Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçına odaklandı. Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde Karaçayır Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Tam kadro Sakaryaspor maçına hazırlandıklarını ifade eden Kahraman, üç puanla dönerek üst sıralara çıkmak istediklerini belirtti.

"Saha ve hava şartlarına adapte olmak zorundayız"

Karlı havada oynadıkları Şanlıurfaspor müsabakasında hava şartlarına hemen adapte olduklarını dile getiren Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman, "Her maçın hikayesi farklı olur. Hafta boyunca rakibimizin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde çalışırken, sabah uyandığımızda Bolu'da karlı bir havayla karşılaşıyoruz. Tabii bütün planlar değişiyor, hikaye de değişiyor. Hemen saha ve hava şartlarına adapte olmak zorundayız. Takımı da buna uygun şekilde hazırlamak gerekiyor. Futbolcularımız da bu duruma çok iyi cevap verdi. Maç öncesi ısınma sırasında, sahayla ilgili küçük detayları onlara anlattık. Bir 5-10 dakika zorlansalar da genel anlamda maça hemen adapte olup, skoru almamızı sağladılar. Maç sonrasında da belirttiğim gibi, taktiksel ve teknik detaylardan çok, ikili mücadelelere dayalı bir oyun oynandı. Ancak atılan gol, çok iyi bir geçiş oyunuydu. İkinci, üçüncü pastan sonra gelen bir goldü ve vuruş kalitesi çok iyiydi Berk'in. Bunlar maçı güzelleştiren detaylar" ifadelerini kullandı.

"Sakarya deplasmanı kolay değil"

Sakaryaspor maçının zor geçeceğini söyleyen Teknik Direktör Kahraman, "Evimizde kazanmak çok önemli. Hep bunu vurguluyorum. Aldığımız puanlar, temelimizi güçlendiriyor ve deplasmanda alacağımız puanlarla yukarılarda kalmamızı sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda hazırlanıyoruz. Bu hafta Sakarya deplasmanı, kolay bir deplasman değil. Ama biz bunu kolaya çevirmek için hafta boyunca takımımızla çalışıyoruz. En iyi şekilde dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Sakarya'dan üç puanla döneceğiz"

Sakaryaspor maçının seyircisiz oynanmasına takılmadığını aktaran Teknik Direktör Kahraman, "Maçın hangi pencereden değerlendirildiği önemli; seyirci desteği ya da cezalı oyuncuların durumu gibi. Biliyorsunuz Sakarya, Kocaeli ya da Göztepe gibi büyük taraftar gruplarına sahip şehirlerde bazen oyuncular üzerinde baskı oluşabiliyor. Bu baskı, rakip futbolcular üzerinde de etkili olabilir. Ama ben buna fazla takılmıyorum. Çünkü futbolcularımız çizgiden içeri girdiği andan itibaren odaklanmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Seyirci desteği ya da eksik oyuncular, bizim ne yaptığımıza etki etmez. Önemli olan, nasıl hazırlandığımız ve rakibin eksikliklerine göre hücumlarımızı gerçekleştirmemiz. Artıları ve eksileri çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oradan alacağımız üç puanın bizi nerelere taşıyacağını biliyoruz. Bu detayları oyuncularıma da anlattık. İnşallah Sakarya'dan üç puanla döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Tam kadro olarak çalışıyoruz"

Tam kadro Sakaryaspor mücadelesine hazırlandıklarını sözlerine ekleyen Kahraman, "Şu an takımım tam kadro çalışıyor ve bu benim için çok büyük bir öneme sahip. Çünkü önceki dönemde ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız vardı. Zor bir zeminde oynadık, ama bu durum sakatlığa dönüşmedi. Dünden itibaren tam kadro olarak çalışıyoruz ve bu durum, moral kaynağımız oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kahraman: Sakaryaspor Deplasmanı Zor Geçecek - Son Dakika

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