Kahramankazan Belediyespor Kulübü Oyuncuları Avrupa Büyükler Bocce Raffa Şampiyonası'na Katılmak Üzere Yola Çıktı - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyespor Kulübü Oyuncuları Avrupa Büyükler Bocce Raffa Şampiyonası'na Katılmak Üzere Yola Çıktı

Kahramankazan Belediyespor Kulübü oyuncuları Oğuzhan Turhan ve Bahar Çil, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Bocce Raffa Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktı.

22.06.2024 19:53
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Kahramankazan Belediyespor Kulübü oyuncuları Oğuzhan Turhan ve Bahar Çil, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Bocce Raffa Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktı.

A Milli Bocce Takımı seçmelerini başarıyla geçerek Türkiye'yi temsil etmek için mücadele eden Kahramankazan Belediyespor oyuncuları Oğuzhan Turhan ve Bahar Çil İtalya'ya doğru yola çıktı. Türkiye'nin en büyük Bocce Eğitim ve Kamp Merkezi'ne sahip olan Kahramankazan Belediyespor Kulübü oyuncularını Avrupa Şampiyonası'na uğurladı. A Milli Takım ile birlikte altın madalya için mücadele edecek kulüp oyuncuları 17-23 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Bocce Raffa Şampiyonası'nda ay yıldızlı ekibi temsil edecek.

Sporun her alanında bir üst perdeye çıkma hedeflerini hatırlatan Başkan Çırpanoğlu: "Sporun başkenti olduğumuzu tüm Avrupa'ya kanıtlama zamanı geldi. İtalya serüveninde kulübümüz sporcularına başarılar diliyorum. Ülkemizi ve ilçemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Haydi çocuklar şampiyonluk zamanı" dedi.

Antrenör Levent Kader'in hocalığında şampiyonaya hazırlanan kulüp oyuncuları, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını, Avrupa yolcuklarını altın madalya ile taçlandırarak hem Kahramankazan'ın hem de ülkenin ismini tüm dünyaya duyuracaklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kahramankazan Belediyespor Kulübü Oyuncuları Avrupa Büyükler Bocce Raffa Şampiyonası'na Katılmak Üzere Yola Çıktı - Son Dakika

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