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Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı namağlup şampiyon - Son Dakika

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı namağlup şampiyon

02.02.2022 11:55
Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı namağlup şampiyon

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı, Ankara U-18 Ligi'ni namağlup lider olarak tamamlayarak şampiyon oldu.

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı, Ankara U-18 Ligi'ni namağlup lider olarak tamamlayarak şampiyon oldu. Kahramankazanlı genç futbolcuların hedefi oynayacakları play-off maçlarının ardından Türkiye Şampiyonası'na gitmek.

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı mücadele ettiği Ankara U-18 Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. Kahramankazanlı genç futbolcular, son olarak evinde ağırladığı Aydınlıkevler U-18 futbol takımıyla 2-2 berabere kaldı. Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı bu sonucun ardından ligi namağlup lider olarak tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Ligde oynadığı maçlarda gösterdikleri performansla gelecek için olumlu sinyaller veren Kahramankazanlı genç futbolcular, bu sonucun ardından play-off maçlarına katılmaya hak kazandı. Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımının hedefi play-off maçlarının ardından Türkiye Şampiyonası'na gitmek.

Ankara'yı en iyi şekilde temsil edecekler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da lig boyunca gençleri tribünden destekleyen taraftarlar arasında yerini aldı. Başkan Oğuz, futbolcusundan teknik heyetine kadar tüm takımı tebrik ederek, play-off maçlarında başarılar diledi. Takımlarına güvendiklerini ve Türkiye şampiyonasını da en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandıklarını belirten Başkan Oğuz, "Genç futbolcu kardeşlerimiz ve teknik heyetimizin sürekli olarak yanındayız ve onlara güveniyoruz. Takımımız inşallah Türkiye şampiyonasında da Ankaramızı ve Kahramankazanımızı en iyi şekilde temsil edecek" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı namağlup şampiyon

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Kahramankazan, Şampiyon, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı namağlup şampiyon - Son Dakika Spor


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