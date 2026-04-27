Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı 2. Lig'e yükseldi

27.04.2026 15:31  Güncelleme: 15:32
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Osmaniye'de düzenlenen Bölgesel Amatör Lig final etabında karşılaştığı rakiplerini tek tek geride bırakarak adını 2. Lig'e yazdırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in "Sporla Yükselen Kahramanmaraş" vizyonu doğrultusunda kurulan Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, önemli bir başarıya imza attı. Kurulduğu günden bu yana disiplinli çalışması, güçlü kadro yapısı ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan takım, Bölgesel Amatör Lig final etabında gösterdiği üstün performansla Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi. Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda büyük bir heyecana sahne olan final etabında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hem oyun kalitesi hem de saha içindeki uyumuyla dikkat çekti. Final etabında Gaziantep Burak Eğitimspor ve Siverek Belediyespor ile karşılaşan takım, rakiplerini geride bırakarak adını Kadın Voleybol 2. Ligi'ne yazdırdı. Final etabının ilk maçında Gaziantep Burak Eğitim Spor ile kozlarını paylaşan Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk setinden son setine kadar üstün bir oyun sergiledi. İlk seti 25-12, ikinci seti 25-17 ve üçünü seti de 25-17 toplamda 3-0'lık net sonuçla sahadan ayrılan Büyükşehir Belediyespor, adını finale yazdırdı. Final karşılaşmasında Siverek Belediyespor ile karşılaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, zorlu rakibi karşısında da etkili oyununu sürdürdü. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada her iki takım da ortaya yüksek tempolu bir mücadele koyarken, kritik anlarda daha az hata yapan taraf Kahramanmaraş temsilcisi oldu. İlk seti 25-20 kazanan Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 25-22'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set ise adeta nefesleri kesti. Karşılıklı sayılarla uzayan sette 27-25 üstünlük sağlayan Kahramanmaraş ekibi, maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Elde edilen bu başarı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin spora yaptığı yatırımların ve ortaya koyduğu vizyonun somut bir sonucu olarak dikkat çekiyor. "Sporla Yükselen Kahramanmaraş" anlayışıyla hayata geçirilen yatırımlar, özellikle kadın sporunun gelişimine katkı sağlarken, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
