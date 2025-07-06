Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Bisiklet Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Bisiklet Yarışması Gerçekleşti

Kahramanmaraş\'ta 2. Uluslararası Bisiklet Yarışması Gerçekleşti
06.07.2025 09:57  Güncelleme: 09:59
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması'nın ilk günü geride kaldı. 7 farklı ülkeden yaklaşık 150 sporcu, Edebiyat Yolu'nda toplam 130 kilometre yol kat ederek dereceye girmek için mücadele etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması'nda ilk gün geride kaldı. 7 ülkeden gelen sporcular Edebiyat Yolu'nda zirve mücadelesi verdi.

Kahramanmaraş, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması ile bir kez daha dünya çapında bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Kahramanmaraş'ta düzenlenen yarışlarda ilk gün geride kalırken, 7 ülkeden gelen sporcular Edebiyat Yolu boyunca kıyasıya mücadele etti. Başta Türkiye olmak üzere İngiltere, İran, Yunanistan, Özbekistan, Cezayir ve Nepal'den yaklaşık 150 profesyonel sporcunun katıldığı organizasyonun ilk etabı olan yaklaşık 130 kilometrelik Edebiyat Yolu parkuru, sporcuların yüksek temposuyla renklendi. Yaklaşık 4 saat süren etap boyunca bisikletçiler, hem zorlu tırmanışlar hem de teknik inişlerle dolu rotada zirve için pedal çevirdi.

Dereceye Giren Sporcular Madalyalarını Aldı

Yarışmanın sonunda Yunanistan'dan Nikiforos Arnavitou, 3 saat 32 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşmayı başardı. Onu Özbekistanlı sporcu Nikita Tsvetkov takip ederken, üçüncülük yine Yunanistan'dan Georgios Bouglas'ın oldu. Yarış boyunca özellikle tırmanış etaplarındaki üstün performansıyla dikkat çeken Ferhat Emişci ise "En İyi Tırmanışçı" ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri düzenlenen törende takdim edildi.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Nikiforos Arnavitou, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel bir yarış oldu. Organizasyon ve manzaraya bayıldım. Her şey planladığımız gibiydi, kazanmaya gelmiştik ve kazandık" dedi. Yarışmanın ikincisi Nikita Tsvetkov ise, "Türkiye'de yarışmak her zaman iyi hissettiriyor. Bugün ikinci oldum ancak yarın birinciliği hedefliyorum. Kahramanmaraş'ı çok sevdim. Çok güzel bir organizasyon oluyor" şeklinde konuştu. Üçüncü olan Georgios Bouglas da takım başarısına dikkat çekerek, "Burada ödül almak çok güzel, çok mutluyum. Takım olarak güzel bir başarı elde ettik. Çok keyifli bir yarıştı, güzel bir parkurda yarıştık" ifadelerini kullandı. Tırmanış kategorisinde ödüle layık görülen Ferhat Emişci ise Kahramanmaraş'ın son yıllarda yaşadığı zorluklara vurgu yaparak, "Kahramanmaraş'ın depremden sonra kendini toparladığını gördüm. Burada yarışmak çok güzeldi, bu ödül de beni mutlu etti" dedi.

Yarış sonrası tüm sporculara, şehrin coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Maraş Fıstık Ezmesi ikram edildi. Sporcular, yarış sonrası yorgunluklarını atarken, fıstık ezmesinin lezzetinden övgüyle bahsetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Edebiyat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Bisiklet Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika

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