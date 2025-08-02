Kahramanmaraş’ta Atıcılık İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş’ta Atıcılık İlgi Görüyor

Kahramanmaraş’ta Atıcılık İlgi Görüyor
02.08.2025 11:15
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Yusuf Dikeç'in başarısı, Kahramanmaraş'ta atıcılığa olan ilgiyi artırdı, sporcu sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Milli sporcu Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşındaki "ikonik" pozu ve elde ettiği derecenin uzun süre dünya gündeminde yer alması, memleketi Kahramanmaraş'ta atıcılık sporuna ilgiyi artırdı.

Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, başarısıyla hemşerilerine rol model olurken, birçok gencin de izinden gitmesine ilham verdi.

Milli sporcu Yusuf Dikeç'in başarısı, Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamındaki atıcılık branşına olan ilgiyi artırdı ve bu branşta eğitim gören sporcu sayısı 594 ile rekor seviyeye ulaştı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, AA muhabirine, 2025 yılında atıcılık branşına katılan sporcu sayısının geçen yıla göre yaklaşık 3,7 kat arttığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Yaz Spor Okulları'nın, çocukların ve gençlerin sporla tanışmasına, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağlığını ifade eden Özdemir, kentte özellikle güreş, yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve geleneksel okçuluk gibi branşlara yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Özdemir, milli atıcı Yusuf Dikeç'in olimpiyat performansıyla birlikte atıcılık branşında da yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bakanlığımız tarafından her yıl yaz aylarında düzenlenen bu projeler kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan 11 ilçemizde, alanında uzman 137 antrenörle 3-18 yaş arası 23 bin 646 çocuğumuza eğitim veriliyor. Öte yandan, Kahramanmaraş'ımızın gururu milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in dünya çapındaki başarısı, havalı tabanca branşına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. 3 antrenörümüz bu branşta gençlere eğitim veriyor. 2024 yılında 162 olan sporcu sayımız 2025 yılında 594'e ulaştı, Yusuf Dikeç bu alandaki talebin artmasında büyük rol oynuyor." dedi.

Yusuf Dikeç gibi dünya çapında başarılar kazanan yeni şampiyonlar yetiştirmek ve Kahramanmaraş'ı atıcılıkta Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirmek istediklerini belirten Özdemir, spor okullarına katılan gençlerin sabır ve azimle çalışmaları halinde büyük başarılara imza atabileceklerine inandığını ve örneklerinin çıktığını söyledi.

Geleceğin atıcılık sporcuları Kahramanmaraş'ta yetişiyor

Havalı ve ateşli silahlar branşlarında milli sporcuların elde ettiği başarılarla Kahramanmaraş'ın atıcılık sporunun nabzının attığı bir şehir haline gelmeye başladığına değinen Özdemir, şunları kaydetti:

"Yeni ve başarılı sporcularımız adlarından söz ettirmeye başladı. Havalı tabanca branşında başarıları ile ön plana çıkan milli sporcumuz Tunahan Tatoğlu, Mart 2025'te Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda genç erkekler solo branşında ülkemize altın madalya kazandırdı. Bu madalya, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde havalı silahlar genç erkekler kategorisinde uluslararası alanda kazanılan ilk madalya olma özelliği taşımaktadır. Bu başarıların haricinde de geçtiğimiz hafta Fransa'da düzenlenen Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda solo genç erkekler müsabakasında ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Muhammet Seyhun Kaya altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İnşallah şehrimizde bu başarıları elde edecek birçok sporcumuz yetişecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kahramanmaraş’ta Atıcılık İlgi Görüyor - Son Dakika

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