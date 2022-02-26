Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Kızak Müsabakaları" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Kızak Müsabakaları" gerçekleştirildi

26.02.2022 15:19
Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Kızak Müsabakaları" gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde "Geleneksel Kızak Müsabakaları" yapıldı.

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde "Geleneksel Kızak Müsabakaları" yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 150 sporcu katıldı.

"Erzurum Kızağı" ile "Kastamonu Kızağı" dallarında, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride erkek ve kadın sporcuların yarıştığı müsabakalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin birçok kentinden sporcunun katıldığını dile getirdi.

Geleneksel sporlara ilginin artırılması amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Hopur, "Yarışmamız yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Hem Erzurum hem de Kastamonu kızağında yarışmalarımız yapıldı. Toplam 150 sporcu yarıştı." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarla kayak merkezinin bilinirliğini artırdığını kaydetti.

Geleneksel sporların yaşatılması için bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirten Boz, "Güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğe destek veren Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna ve büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler şehrin tanıtımı için önemli. Bu tür etkinlikler artarak devam edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Geleneksel spor dalları, Kayak Merkezi, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta 'Geleneksel Kızak Müsabakaları' gerçekleştirildi - Son Dakika


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