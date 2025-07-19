Kahramanmaraş'ta Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Parkuru Açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Parkuru Açıldı

Kahramanmaraş\'ta Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Parkuru Açıldı
19.07.2025 10:19  Güncelleme: 10:21
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Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından yapılan 9 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Proje, çeşitli sosyal donatılarla zenginleştirilmiş durumda ve sağlıklı yaşamı teşvik ediyor.

Kahramanmaraş'ta uluslararası standartlarda yapılan 9 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Şehirde sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla Onikişubat Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 9 kilometre uzunluğunda kesintisiz bisiklet ve yürüyüş parkuru ilgi görmeye devam diyor. Proje, 6 farklı kondisyon alanı, 720 bisiklet otoparkı, 240 araçlık otopark, bin 976 metrekarelik model uçak pisti ve 560 metrekarelik kafeterya alanıyla dikkat çekiyor. Sosyal tesis bünyesinde 130 annenin bebekleriyle birlikte kullanabileceği konforlu bisikletler ile 2, 4 ve 6 kişilik aile bisikletleri de yer alıyor. Aynı anda bin kişinin rahatlıkla yürüyüş yapabildiği parkur, yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteyle hem yürüyüş hem de bisiklet kullanımına imkan sağlıyor.

Binlerce vatandaş kayıt yaptırdı

Yetkililer, tesisin açılışından bu yana yoğun ilgi gördüğü belirtirken, bugüne kadar binlerce vatandaş kayıt yaptırarak alanı aktif olarak kullanmaya başladı. Proje yetkilileri, bu tesisin Türkiye genelinde örnek niteliği taşıdığını vurguladı. Su kanalı etrafına yapılan bisiklet yoluna özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun ilgi gösteriyor.

Parkuru ziyaret eden Erol Akdere, "Her akşam geliyoruz. Hem vakit geçirme, hem de sportif aktivite için geliyoruz. Emeği geçenlere teşekkürler. Şehir merkezinde bisiklet bu kadar kullanılmıyor ama en mantıklı yer bu alan" dedi.

Alanda bisiklet sürerek eğlenen çocuklar da, "Hem eğlenceli hem de çok güzel" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Parkuru Açıldı - Son Dakika

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