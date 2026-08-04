Kahramanmaraş'ta 31 Ülkeden 175 Sporcuyla Bisiklet Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 31 Ülkeden 175 Sporcuyla Bisiklet Turnuvası Başladı

Kahramanmaraş\'ta 31 Ülkeden 175 Sporcuyla Bisiklet Turnuvası Başladı
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Kahramanmaraş’ta 31 ülkeden 175 profesyonel sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turnuvası başladı.

Kahramanmaraş'ta 31 ülkeden 175 profesyonel sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turnuvası başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 4 - 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turnuvası, bugün başladı. Dört gün boyunca sürecek organizasyonda, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen profesyonel sporcular Kahramanmaraş'ın zorlu parkurlarında kıyasıya mücadele edecek. Uluslararası Bisiklet Turnuvası'nda bu yıl 31 farklı ülkeden toplam 175 profesyonel sporcu pedal çevirecek. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya, Polonya, Slovakya, Çekya, Estonya, Etiyopya, Eritre, Ruanda, Güney Afrika, Kamerun, Kolombiya, Venezuela, İran, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Malezya ve Endonezya başta olmak üzere dünyanın farklı kıtalarından gelecek sporcular, etaplarda derece elde edebilmek için mücadele verecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, "Bisiklet turnuvamız bugün itibariyle başlamıştır. Şehrimize teşrif eden tüm sporculara ve teknik heyete başarılar diliyoruz. 31 ülkeden 175 sporcunun yarışacağı turnuvada yarışmacı arkadaşlarımız başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Uluslararası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta 31 Ülkeden 175 Sporcuyla Bisiklet Turnuvası Başladı - Son Dakika

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