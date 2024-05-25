Kahramanmaraş'taki Okçuluk Kulüplerine Malzeme Desteği - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Okçuluk Kulüplerine Malzeme Desteği

Kahramanmaraş\'taki Okçuluk Kulüplerine Malzeme Desteği

Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından yürütülen 'Kemankeş Dayanışma Programı' kapsamında Kahramanmaraş'taki okçuluk kulüplerine malzeme desteği sağlandı. TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, Türk okçuluğunun sporun yanı sıra kültürel bir faaliyet olduğunu belirtti ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun geleneksel sporların yaygınlaştırılması için önemli projelere imza attığını vurguladı. Toksöz, federasyonlarının 600'ün üzerinde kulüp ve 20 bine yakın lisanslı sporcuyla Türk okçuluğunu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

25.05.2024 19:01
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Dünya Etno spor Konfederasyonu ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) yürüttüğü "Kemankeş Dayanışma Programı" kapsamında Kahramanmaraş'taki okçuluk kulüplerine malzeme desteği yapıldı.

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine kurulan Dayanışma Obası'ndaki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türk okçuluğunun, sporun yanında kültürel bir faaliyet olduğunu söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonun geleneksel sporların yaygınlaştırılması için önemli projelere imza attığını ifade eden Toksöz, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuz Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan aldığı destekle Kahramanmaraş'ta Dayanışma Obası'nı kurdu. Dünya Etnospor Konfederasyonu geleneksel sporların ihya edilmesi açısından çok kıymetli işlere imza atıyor. Bu sporların, bütün dünyada yaygınlaştırılması, unutulmaya yüz tutmuş sporların tekrar ortaya çıkarılması adına çok güzel işlere imza atıyor. Konfederasyonumuz ve Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu olarak Kemankeş Dayanışma Programı kapsamında özellikle deprem bölgesinde yaşayan ve Türk okçuluğu branşı yapan illerimizdeki kulüplerimize malzeme desteği yapıyoruz."

Toksöz, yaklaşık 5 yıl önce kurulan federasyonlarında 600'ün üzerinde kulübün yer aldığını ve 20 bine yakın lisanslı sporcularının bulunduğu dile getirdi.

Türk okçuluğunu federasyon çatısı altında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını anlatan Toksöz, "Kadim geleneğimiz olan Türk okçuluğunu hakemlerimiz, antrenörlerimiz, üstatlarımızın destekleriyle yaşatmaya çalışıyoruz. Biz sadece spor yapmıyoruz kültürel bir faaliyetin, kültürel bir değerin de misyonunu üstlenmiş durumdayız. Türk okçuluğunu, bu kültürümüzü, Osmanlı zamanında ve daha da eski yıllarda olduğu gibi daha ileri taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından okçuluk malzemeleri dağıtıldı, okçuluk kulübü öğrencileri ok atışı yaptı.

Kaynak: AA

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