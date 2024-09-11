Kaleciler forvete geçti! Efsane hocadan inanılmaz antrenman - Son Dakika
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Spor

Kaleciler forvete geçti! Efsane hocadan inanılmaz antrenman

Kaleciler forvete geçti! Efsane hocadan inanılmaz antrenman

Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay, son antrenmanda kaleciler Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı'yı forvet pozisyonunda denedi. Çalımbay'ın bu sıra dışı tercihi, antrenmanda şaşkınlık yarattı.

11.09.2024 11:44
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Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay çalışmalarına ara vermeden başlarken, son yapılan antrenmanda herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Çalımbay takımın kalecileri Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda denedi.

Alanyaspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Çalımbay'ın antrenman metotlarına uyum sağlamaya çalışan Hataysporlu futbolcuların antrenmanda hırslı oldukları görüldü. Hatayspor sabah antrenmanıyla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

KALECİLERİ FORVETE GEÇİRDİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Çalımbay dar alan çalışmasında futbolcuları kendi istedikleri pozisyonda oynattı. Kamil Ahmet Çörekçi ve Carlos Strandberg kaleye geçerken, kaleciler Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda oynamayı tercih etti.

Erce Kardeşler, Rıza Çalımbay, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaleciler forvete geçti! Efsane hocadan inanılmaz antrenman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Çarman: Rıza hoca Türkiyenin tartışmasız en iyi üç hacasından biridir. 30 27 Yanıtla
  • Çelikk: Vay Beee İnanamıyorum 9 5 Yanıtla
  • Osman Kaymak: ateh geçirmesin rıza hoca belkide kaleci olduklarını unutmuş olabilir sağ açıkta da kendisi oynamaz inşallah çok güzel muz orta yapardı ((: 2 5 Yanıtla

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