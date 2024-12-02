Kalespor Haftalar Sonra Kazandı

Kayseri Şemsettin Atasun A Grubu ekiplerinden Kalespor, ligin 8. haftasında Kayseri Yolspor'u 2-1 yenerek haftalar sonra kazanmasını bildi.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: İbrahim İmrağ, Şule Öztürk, Ahmet Hakan Güder
Kalespor: Yiğit Karaca, Yusuf Tükel, Samet Çadır, Bayram Kılıç, A.Kadir Baykaldı, Mehmet Gençoğlu, Mükremin Bayrak, Arda İlhan (Hüseyin A. Kurtuluş dk. 60), Dursun Erdem, Ömer Demir (A. Kerim Demirci dk. 20), Muhammet Akçiçek
Kayseri Yolspor: Samet Uyumaz, Mustafa Karakaya, Emir Talha Orhan (Muhammet Gazi Öztürk dk. 23), Berkcan Atay, Hasan Adıgüzel, Ali Şener, İbrahim Moussa Bozarı, Abdullah Budak, Selami Güneş, Muhammet Ali Taş, Hanifi Can Söğüt
Goller: Muhammet Akçiçek (Dk. 9), Dursun Erdem (Dk. 18) (Kalespor), Abdullah Budak (Dk. 78) (Kayseri Yolspor)
Kırmızı Kart: Hanifi Can Söğüt (Dk. 22) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ
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